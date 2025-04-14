Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullardaki atamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattık" dedi.

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Bakan Tekin şunları kaydetti: "İlan ettiğimiz listede yaklaşık 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'ninin görev süresi uzatıldı. Diğer yüzde 20 arkadaşımızın görev süresi uzatılmadı. Biz devletiz Milli Eğitim Bakanlığıyız. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimizin üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.

"EĞİTİM KALİTESİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

Arkadaşlar okullarımızda 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? yapılan protestoların çoğu politik amaçlı. Bu protestoları sadece manipülasyon amaçlı olarak görüyorum. Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız. Veliler rahat olsun. Bu okullardaki eğitim kalitesi bizim önceliğimiz."

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