Liseden 60 yaşında mezun oldu, şimdi hedefi üniversite

Berçelan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Meliha Temel, ilkokuldayken çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi.

Aradan yıllar geçse de liseden mezun olma hayalinden vazgeçmeyen Temel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezindeki kirkitli dokuma kursuna katılarak usta öğreticilik belgesi aldı.

Halk Eğitimi Merkezinde 12 yıldır kursiyerlere eğitim veren ve 2 yıl önce açık öğretimden ortaokulu bitiren Temel, geçen yıl kayıt yaptırdığı TOBB Mesleki Eğitim Merkezindeki eğitimin ardından liseden mezun oldu.

Yıllar sonra lise diplomasını almanın mutluluğun yaşayan Temel, Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü okumak için evde zaman zaman torunlarıyla aynı masada ders çalışıp sınava hazırlanıyor.

Azmiyle takdir toplayan Temel, çocukluk yıllarında bazı nedenlerden dolayı eğitim hayatına devam edemediğini söyledi.

Eğitim hayatına 40 yaşından sonra yeniden dahil olduğunu belirten Temel, "Bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Çıraklık eğitim merkezine gittim. Orada bir yıl okula gittim ve ders gördüm. Sonra mezun oldum. Allah nasip ederse seneye üniversiteye başvurmak istiyorum. Halk Eğitimi Merkezinde 12 yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Birçok öğrenci yetiştirdik. Kilim ve halı yapmayı öğretiyorum. Buranın kilim dokuma kültürünü sürdürmek istiyoruz." dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Eğitimi çok önemsediğini, çocuklarını ve torunlarını bu bilinçle yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Temel, şunları kaydetti: "Çocuklar okuldan gelince takıldığım yerlerde bazen bana yardımcı oluyor, bazen de ben onlara yardımcı oluyorum. Birlikte ders yapıyoruz. İnşallah bu yaştan sonra üniversiteyi okurum. Eğitimi seviyorum. Ne yazık ki zamanında okuyamadık. Eskiden bu bilince sahip değildik. Yoksa çok daha iyi yerlere varırdık. Eğitim çok önemli. Çocukları en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Okumanın yaşı yoktur. Yaşı ilerleyip okumak isteyenler çekinmeden ilgili okullara başvursunlar. Herkese tavsiye ediyorum."

Temel'in torunu Meyra Kurşun da ninesiyle ders çalışıp kitap okumaktan büyük keyif aldığını anlatarak, "Okuldan çıkınca bazen ninemin yanına geliyorum. Birlikte kitap okuyoruz, ders çalışıyoruz. Onunla zaman geçiriyorum, çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.