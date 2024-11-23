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        Haberler Bilgi Yaşam Limonun Duyulmamış Faydaları - Limonun Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler?

        Limonun Duyulmamış Faydaları - Limonun Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler?

        C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olan limon pek çok faydası ve aroması sayesinde insanlar tarafından sıklıkla tüketilen bir besindir. Yıllardır mutfakların vazgeçilmez bir ürünü olan limon salatalara, mezeler ve tatlılara verdiği lezzet ile vazgeçilmez bir meyve olarak hayatımızda yerini alır. Peki, limonun faydaları neler, limonun herhangi bir zararı var mı, limon yemek zayıflatır mı? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:47
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        Limonun Duyulmamış Faydaları
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        Hem kabuğu hem de suyundan yararlanılabilen limon mutfakların yanı sıra hoş kokusuyla ve içerdiği bileşenler nedeniyle kozmetik malzemelerinde ve temizlik ürünlerinde de olmak üzere pek çok alanda kullanılır. Geniş bir kullanım alanına sahip olan limon pek çok faydası ile insanların sıklıkla kullandığı bir meyve olarak öne çıkar.

        LİMONUN FAYDALARI

        İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemin desteklenmesinde etkili rol oynayan limon cilt sağlığı ve bağırsak sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayan limonun faydaları bunlarla sınırlı değildir. Limonun faydaları aşağıda sıralanmıştır;

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        • Limon tüketimi sindirim sisteminde bulunan toksinlerin gevşemesini sağlayarak sağlıklı bir sindirimin olmasını destekler. Mide ekşimesi şişkinlik ve gaz gibi semptomların hafiflemesinde etkili rol oynar.
        • İçerdiği antioksidanlar sayesinde limon eklem iltihaplanmasına iyi gelir.
        • Diş eti kanaması ve diş etlerinin çekilmesine neden olan skorbüt tedavisinde etkili rol oynar.
        • Limon tüketimi vücudun alkali olmasını sağlayarak vücutta biriken asitlerin uzaklaşmasına ve pH seviyesinin dengelenmesini sağlar.
        • İçeriğinde çözünen pektin lifi midede genişler ve daha uzun süre tokluk hissi sağlar.
        • İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde limon damarlarda biriken ve tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırır. Böylece kalp krizi ve felç riski azalır.
        • Limondaki sitrik asit idrar hacmini ve idrarın pH seviyesini artırır. Böylece vücutta böbrek taşlarının oluşmayacağı bir ortam oluşur.
        • Kansızlık sorunlarının giderilmesinde etkili olabilir.
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        LİMONUN ZARARLARI

        Faydaları ile ön plana çıkan limonun aşırı tüketimi halinde bazı sorunlara neden olabileceği bilinir. Aşırı limon tüketen veya mide hassasiyeti olan bireylerde limon nedeniyle bazı sorunlar oluşabilir. Limonun zararları aşağıda sıralanmıştır;

        • Asidik bir meyve olan limonun içeriğinde yer alan asitler sindirim sisteminin işleyişini bozarak bazı sağlık problemlerinin oluşumuna neden olabilir. Reflü bu sağlık problemleri arasında gösterilebilir.
        • Her gün sık olarak tüketilen limon mide ağrılarına ve midede asit birikimine neden olarak sindirim sisteminin işlevlerinin bozulmasına neden olabilir.
        • Limonun içeriğinde bulunan asit diş minesine zarar verebilir ve diş çürüklerine neden olabilir. Bunun yanı sıra diş renginde değişiklikler, diş dokusunda git gide görülen incelmeler ve ağız içi iltihaplara neden olabilir.
        • Çok fazla limon tüketimi demir emilimini hızlandırarak normalden daha fazla demir miktarında neden olabilir. Bu durum hemokromatosize yol açarak sağlık sorunlarına neden olabilir.
        • Limonun aşırı tüketilmesi migren ve baş ağrılarına neden olabilir.
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        LİMON YEMEK ZAYIFLATIR MI?

        Birçok internet kullanıcısının aklında “Limon yemek zayıflatır mı?” sorusu vardır. Limon yemek içerdiği pektin nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olsa da limonun yağ yakıcı bir etkisi bulunmaz. Ancak limon suyunu düzenli bir şekilde tüketmek kilo vermeye yardımcı olabilir. Limonun yan etkisi olmasa da vücuda fazladan su alımının zayıflatıcı bir etkisi olduğu bilinir.

        LİMON HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

        Peki limon hamilelikte faydalı mı? Hamilelik döneminde limonu kontrollü olarak tüketmek önemlidir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan limon genellikle sabah bulantılarının önlenmesinde etkili olabilir. Ancak mide ekşimesine neden olabileceği için sınırlı miktarlarda tüketilmesi gerekir.

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        LİMONUN SAÇA FAYDALARI

        Limonun saça faydaları oldukça fazladır. Limon içeriğindeki güçlü bileşenler sayesinde saç için oldukça faydalı olabilir. Saçların güçlenmesi, saç tellerin kalınlaşması ve saçların daha sağlıklı bir görünüme kavuşması limonun saça olan faydaları arasında sayılabilir. Bütün bunların yanı sıra kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olan limon saç derisini temizleyerek saç köklerindeki tıkkanıklarını açarak saçların daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

        LİMONUN KALBE FAYDALARI

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        Limonun kalbe faydaları da oldukça dikkat çekicidir. Limonun içeriğinde yer alan antioksidanlar sayesinde damarlarda biriken ve tıkanıklara yola açan serbest radikaller uzaklaştırılır. Böylece kalp krizi riski azalır. İçeridiği lifler sayesinde limon kalbin korunmasında etkili rol oynar.

        LİMONUN pH DEĞERİ NE KADAR?

        Limonun pH değeri 2 ila 3 arasında değişir. Bu da limon suyunun asidik olduğu gösterir. Bu asidik yapısı nedeniyle diş minesinin aşınmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Ancak vücudun pH seviyelerini değiştirmez. Limon suyu askorbik asit, sitrik asit ve malik asit içerir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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