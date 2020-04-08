HTSPOR Mutfak'ta Ahmet Hamdi Girgin, Ahmet Selim Kul ve Erhan Kaan Adıgüzel koronavirüsün futbola etkilerini yorumladı.

Lig planlaması nasıl yapılacak?

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Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında son durum...