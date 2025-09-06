Lidya Pınar'dan Kaan Miraç Sezen'e aşk dolu paylaşım

Manifest grubunun üyelerinden Lidya Pınar ile oyuncu Kaan Miraç Sezen’in uzun süredir aşk yaşadığı yönündeki dedikodular, geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Kaan Miraç Sezen, yaptığı ucu açık açıklamalarla bir ilişkisinin olduğunu itiraf etmiş ve bu kişinin Lidya Pınar olduğu öğrenilmişti.

REKLAM advertisement1

Çift, sosyal medyada ilişkilerini ilk kez gözler önüne serdi. Lidya Pınar, sevgilisi Kaan Miraç Sezen’in doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı. Aşk dolu mesajı, ikilinin sosyal medyadaki ilk ortak paylaşımı olarak dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram