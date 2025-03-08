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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lider Galatasaray Alanyaspor karşısında! - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray Alanyaspor karşısında!

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada hata yapmayıp, puan farkını yükseltmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:40
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        • 2

          Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

        • 3

          Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

        • 4

          LİGDE 18. RANDEVU

          Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

        • 5

          OSIMHEN VE AHMED KUTUCU SINIRDA

          Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Aslan'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ise Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacak.

        • 6

          2 FUTBOLCU SAKAT

          Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak. "Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

        • 7

          SON 4 MAÇI BERABERE BİTTİ

          Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı. Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

        • 8

          LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

        • 9

          GOL UMUDU OSIMHEN

          Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

        • 10

          Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

        • 11

          ALANYASPOR'A KARŞI SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

        • 12

          ALANYASPOR SON 4 MAÇTA 3 KEZ MAĞLUP OLDU

          Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti. Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

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