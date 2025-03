Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Korku Seansı'ndan (The Conjuring) Perili Ev'e (The Haunting - 1963), Poltergeist: Kötü Ruh'tan Diğerleri'ne (The Others) 'sinema tarihinin en iyi 5 hayaletli ev filmi'ni anlattı.

