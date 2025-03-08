En iyi 5 hayaletli ev filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 08.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:27
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Korku Seansı'ndan (The Conjuring) Perili Ev'e (The Haunting - 1963), Poltergeist: Kötü Ruh'tan Diğerleri'ne (The Others) 'sinema tarihinin en iyi 5 hayaletli ev filmi'ni anlattı.
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