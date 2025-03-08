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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde oynanan mücadeleleri HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından seyredebilirsiniz. İşte bu haftaki karşılaşmaların canlı yayınları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:57
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        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
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        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        2. Lig 26. hafta müsabakaları ve 3. Lig 23. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

        8 Mart 2025 Cumartesi

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Sarıyer (HT Spor TV)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig ve 3. Lig'den her hafta toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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