Libya ordusundan Terhune'deki sivillere "çatışma bölgelerinden uzak durma" çağrısı

AA

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hava kuvvetleri tarafından, Terhune'de yaşayan sivillere, Hafter milislerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları yönünde bilgilendirici broşürler atıldığı belirtildi.

Terhune kentindeki sivillere uçaktan atılan broşürlerde şu ifadeler yer aldı:

"Sizleri, militanların bulunduğu yerlerden uzak durmaya, evlerinizde kalmaya ve militanların sivil yerleşim alanlarında bulunmasına izin vermemeye çağırıyoruz. Silahlı olan herkes hava ve kara kuvvetlerimizin hedefindedir. Silahını bırakan ise güvendedir."

Libya ordusu 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki kasabaları da Hafter milislerinin elinden kurtarmaya başlamıştı.

Trablus'un güneyindeki Esabia kentinde dün kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizlediğini duyurmuştu.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" bildirmişti.