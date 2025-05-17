Libya'da saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus’taki Başbakanlık binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümetinin Hakomitna adlı platformundan yapılan açıklamada, Başbakanlık binasına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı belirtilerek, saldırıda bir polisin yaralanıp sonrasında da hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Başbakanlık binasına bir grubun girerek molotofkokteyliyle binayı yakmaya çalıştığı anlatılan açıklamada, söz konusu grubun güvenlik güçlerince herhangi bir can kaybı yaşanmadan engellendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, Başbakanlık binasının sadece idari bir tesis değil, devletin yürütme karar alma merkezi olduğunu, Libya halkının çıkarlarını etkileyen belgeleri barındırdığını ve burayı hedef almanın devlet kurumlarıyla varlıklarına doğrudan bir saldırı olduğunu vurgulamaktadır."

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Açıklamada ayrıca hükümetin, Şehitler Meydanı'ndaki gösterinin güvenliğini sağlama konusunda gösterdikleri profesyonellik nedeniyle İçişleri Bakanlığı personelini takdir ettiği aktarıldı.

Trablus'taki olaylar Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı. Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı. Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

*Haberde kullanılan fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir