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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? MEB tek tıkla sorgula öğren

LGS sonuçları sorgulama ekranı 2022: LGS sonuçları açıklanıyor!

LGS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 81 ilde düzenlenen sınava katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. LGS sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, sonuç sorgulama ekranı…

30.06.2022 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? araştırmaları hız kazandı. 5 Haziran günü uygulanan Liselere Geçiş Sınavı 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. MEB’in 2022 LGS sonuçları için verdiği 30 Haziran tarihinin gelmesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Veliler ve sınava katılım sağlayan 1 milyonun üzerindeki öğrenci LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler…

  • LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların erken açıklanacağına dair ise bir açıklama bulunmuyor. 

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

  • LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    LGS sınav sonuçlarının yarın saat kaçta açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene saat 09:00'dan önce açıklanan sınav sonuçlarının bu sene de erken bir saatte açıklanması bekleniyor.

  • LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

    LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

    a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

    b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

    c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

    ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

5 saniye sonra yönlendiriliyorsunuz.

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