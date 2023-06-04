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LGS SAAT KAÇTA? 2023 LGS saat kaçta başlayıp kaç dakika sürecek? İşte LGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı - TIKLA

LGS 2023 heyecanı başlıyor! LGS saat kaçta başlayıp kaç dakika sürecek?

LGS saat kaçta başlıyor? 2023 LGS saat kaçta başlayıp kaç dakika sürecek? LGS'ye girecek öğrenciler gününün ilk ışıklarıyla birlikte bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda merak edilen sorular cevabını buldu. İşte LGS girş belgesi çıkarma ekranı ve "LGS saat kaçta başlayıp kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı...

Giriş: 04.06.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS saat kçata başlayacak? 2023 LGS kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayıp bitecek?  Ülke genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye toplamda 1 milyon 246 bin 429 öğrenci katılacak. Sınav, iki oturumda yapılacak. İlk oturumda 50, ikinci oturumda ise 40 soru adaylara yöneltilecek. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sınava girecek öğrenciler ve velileri, "2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta  bitiyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. MEB, sınav saati ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve toplam kaç dakika sürecek? İşte detaylar

  • LGS KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Saat 09.30'da başlayacak sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

     

  • ÖĞRENCİLER DİKKAT!

    Öğrencilerin, sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekiyor.

     

     

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    Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. 

    LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN TIKLAYIN 

  • CEVAP ANAHTARI, SINAV SONRASINDA YAYIMLANACAK

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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