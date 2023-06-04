LGS saat kçata başlayacak? 2023 LGS kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayıp bitecek? Ülke genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye toplamda 1 milyon 246 bin 429 öğrenci katılacak. Sınav, iki oturumda yapılacak. İlk oturumda 50, ikinci oturumda ise 40 soru adaylara yöneltilecek. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sınava girecek öğrenciler ve velileri, "2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. MEB, sınav saati ile ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve toplam kaç dakika sürecek? İşte detaylar