"Yarınki LGS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum."

"Onlar hayallerini gerçekleştirmek için sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim."

"LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya."

"Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar."

"LGS sınavında kolaylıklar dilerim."

"LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun."

"Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…"