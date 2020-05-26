Boğaçhan Tuzcu kimdir? Boğaçhan Tuzcu kaç yaşında, nereli? soruları, Lezzet Düşkünleri yarışmasının izleyicilerinin gündeminde. İşte Lezzet Düşkünleri yarışmasının yayınlanan ilk bölümünde dikkatleri üstüne çeken yarışmacısı Boğaçhan Tuzcu ile ilgili detaylar...

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

27 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyüme Ankaralıdır. Daha önce televizyonlarda yayınlanan Kısmetse Olur adlı yarışmaya katılmıştı. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu’nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor.

Boğaçhan Tuzcu’nun ekip arkadaşı Taylan Satmaz, 24 yaşında aşçı, Marmaris’te yaşıyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI NEDİR?

Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı “Lezzet Düşkünleri” 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren saat 15.45’te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bu programda gün ışığına çıkmayan mutfak sırrı kalmayacak!

Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şefimiz ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.