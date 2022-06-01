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Kafesin üzerine yaptığı yuvada 'Leyla'sını bekliyor! İşte nedeni

Leylek Mecnun tedavi gören 'Leyla'sını bırakmıyor

Konya'da yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor

01.06.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi içinde yapılan bölümde, leyleklerin bakım, besleme ve tedavileri yapılıyor. 

  • AA'nın haberine göre her sene aynı dönemde bölgeye gelen leyleklerin takibini yapan yetkililer, tedaviye ihtiyaç duyan leylekleri yuvalarından alarak tedavi için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getiriyor.

  • Karatay ilçesindeki yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek de dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva inşa etti.

     

  • Hayvanat bahçesi çalışanlarının Leyla ile Mecnun ismini taktıkları leyleklerden serbest dolaşan Mecnun, eşinin tedavi amaçlı tutulduğu kafesin çevresinden ayrılmıyor.

  • Görevliler Leylek Mecnun'a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor ve onu bahçenin serbest dolaşan bir üyesi olarak görüyor. Leylek Mecnun etraftan topladığı dal parçaları gibi materyaller ile birden çok yuva kurduğu kafesin bulunduğu bölgede eşinin çıkışına hazırlanıyor.

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