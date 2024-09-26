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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Leyla Gencer Şan Yarışması'nda finalistler belli oldu

        Leyla Gencer Şan Yarışması'nda finalistler belli oldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi işbirliğinde düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması'da 8 yarışmacı finale katılmaya hak kazandı. Yarışmanın final galası ve ödül töreni 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:03
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        Leyla Gencer Şan Yarışması 27 Eylül'de
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        10. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisinde 17 ülkeden, aralarında Türkiye’den de 13 sanatçının bulunduğu toplam 42 genç şancı yarıştı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi işbirliğinde düzenlenen yarışmanın Süreyya Operası’nda düzenlenen yarı finalinde 8 yarışmacı finale katılmaya hak kazandı. Finalde Fernanda Allande (Soprano, Meksika), Leander Carlier (Bariton, Belçika), Anna Erokhina (Mezzosoprano, Ukrayna), Anna Imedashvili (Soprano, Gürcistan), Nazlıcan Karakaş (Soprano, Türkiye), Maria Knihnytska (Soprano, Ukrayna), HuanHong Li (Bas, Çin) ve Jennifer Mariel Velasco (Soprano, Meksika) yer alacak.

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        27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibini seçecek. 10. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi 7.500 avro, ikincisi 4.000 avro ve üçüncüsü 2.500 avro ile ödüllendirilecek.

        La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak. İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak. Finalistler arasında İtalyan şancı olması hâlinde ise İstanbul İtalyan Kültür Merkezi resital ödülü verecek.

        İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’na Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi de katkıda bulunuyor.

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması Final Galası Biletleri Passo’da satışa çıktı.

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        #İKSV
        #Leyla Gencer
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Borusan sanat
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