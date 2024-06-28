Levent Yüksel sanat hayatının 30. yılını kutladı
Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, müzik kariyerinin 30. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirdiği konserle kutladı
Giriş: 28.06.2024 - 00:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:48
Müzik hayatına 1993te çıkardığı "Medcezir" albümüyle başlayan şarkıcı, 30 yıllık müzik yolculuğunda iz bırakmış eserlerini AKMde senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Tüm biletlerin tükendiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Hayranları, Yükselin performansına coşkuyla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
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