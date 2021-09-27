"BUNU DA ZORLA SÖYLETTİNİZ!"

Öte yandan Özlem Öztürk daha önce çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem etmişti. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Birtakım magazin sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gerçek yaşım 40. Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!" demişti.