        Levent Özdilek: Zımba gibiyim - Magazin haberleri

        Levent Özdilek: Zımba gibiyim

        Arnavutköy'de spor tarzıyla görüntülenen Levent Özdilek, gençliğinden bu yana sürdürdüğü spor alışkanlığını hâlâ devam ettirdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 20:45 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:45
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu Levent Özdilek, önceki gün Arnavutköy’de spor tarzıyla objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla keyifli bir sohbet eşliğinde vakit geçiren Özdilek, basın mensuplarına da kısa bir açıklama yaptı.

        Özdilek, spor alışkanlığını hâlâ sürdürdüğünü belirterek, "Beni spor tarzımla yakaladınız. Gençken zaten çok ciddi spor yapardım. İlerledikçe birazcık daha azaldı ama hâlâ yapıyorum. Zımba gibiyim." dedi.

        #Levent Özdilek

