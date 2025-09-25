Levent Özdilek: Zımba gibiyim

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu Levent Özdilek, önceki gün Arnavutköy’de spor tarzıyla objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla keyifli bir sohbet eşliğinde vakit geçiren Özdilek, basın mensuplarına da kısa bir açıklama yaptı.

Özdilek, spor alışkanlığını hâlâ sürdürdüğünü belirterek, "Beni spor tarzımla yakaladınız. Gençken zaten çok ciddi spor yapardım. İlerledikçe birazcık daha azaldı ama hâlâ yapıyorum. Zımba gibiyim." dedi.