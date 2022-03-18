LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. Yaşı ile ilgili net bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır. Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.