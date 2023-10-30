Leonardo DiCaprio yeni sevgilisiyle partide
Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki Cadılar Bayramı partisinde yeni aşkı Vittoria Ceretti ile görüntülendi
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Filmleri kadar hızlı aşk hayatıyla da gündemde olan Leonardo DiCaprio, İtalyan model Vittoria Ceretti ile paparazzilerin objektiflerine yansıdı.
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Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde yakalandı.
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Kısa bir süre önce model Gigi Hadid ile aşk yaşadığına dair haberlerle de gündeme gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.
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Leonardo DiCaprio'nun kendini kamufle etmek için şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.
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Birçok ünlü markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor.
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Vittoria Ceretti'nin, 2020 yazında dünyaevine girdiği İtalyan DJ Matteo Milleri (35) ile şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklamada bulunmasa da ayrıldığı belirtildi.
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