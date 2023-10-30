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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti fena yakalandı - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio yeni sevgilisiyle partide

        Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki Cadılar Bayramı partisinde yeni aşkı Vittoria Ceretti ile görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:31
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          Filmleri kadar hızlı aşk hayatıyla da gündemde olan Leonardo DiCaprio, İtalyan model Vittoria Ceretti ile paparazzilerin objektiflerine yansıdı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Ağustos ayında Ibiza'da bir kulüpte yakınlaşırken görüntülenen ikili bu kez de Los Angeles'ta düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde yakalandı.

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          Kısa bir süre önce model Gigi Hadid ile aşk yaşadığına dair haberlerle de gündeme gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

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          Leonardo DiCaprio'nun kendini kamufle etmek için şapka takması da dikkatlerden kaçmadı.

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          Birçok ünlü markanın defilesinde yürüyen ve kampanyasında yer alan Ceretti, günümüzün en popüler modelleri arasında yer alıyor.

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          Vittoria Ceretti'nin, 2020 yazında dünyaevine girdiği İtalyan DJ Matteo Milleri (35) ile şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklamada bulunmasa da ayrıldığı belirtildi.

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