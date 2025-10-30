Genç Alman sanatçı Leon Löwentraut’un “Renklerde Dostluk – Freundschaft in Farben” adlı sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 1–15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yedi yaşından beri resim yapan ve Forbes’un “30 Under 30” listesinde yer alan Löwentraut, renklerin enerjisiyle kurduğu evrensel dostluk bağlarını bu sergide izleyiciye aktarıyor.

Güçlü çizgileri ve enerjik renk kompozisyonlarıyla tanınan Löwentraut, özgünlük, yenilikçilik ve toplumsal duyarlılıkla genç sanatçı kuşağını temsil ediyor.

Eserleri dünyanın birçok müze ve galerisinde sergilenen sanatçı, “Benim için sanat özgürlüktür” diyerek yaratıcılığının sınırlarını İstanbul’da genişletiyor.

SANATÇI HAKKINDA...

1998 yılında Kaiserslautern’de doğan Leon Löwentraut, yedi yaşından bu yana resim yapmaktadır. Sanat yaşamını ağırlıklı olarak Portekiz’in güneyinde ve Almanya’nın Aşağı Ren bölgesinde sürdürmektedir.

Löwentraut, sanat dünyasına yeni bir dinamizm kazandıran yeni kuşak sanatçı ve koleksiyonerlerin öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Sanatçının eserleri bugüne dek Kunstforum Wien, Biblioteca Nazionale Marciana (Venedik), Bayerisches Nationalmuseum (Münih), Osthaus Museum (Hagen) ve Puşkin Müzesi (St. Petersburg) gibi önemli müzelerde; ayrıca New York, Miami, Londra, Madrid, Hamburg, Ibiza, Kopenhag, Zürih ve Paris’teki galerilerde sergilenmiştir. Bunun yanı sıra Art Karlsruhe, Art Miami, Luxembourg Art Week, Art Toronto ve Estampa Contemporary Art Fair Madrid gibi uluslararası sanat fuarlarında da yer almıştır. Forbes dergisi, Löwentraut’u “30 Under 30” listesinde —30 yaş altı en etkili 30 kişiden biri olarak— üçüncü sırada göstermiştir. 1 Aralık 2023 tarihinde ise sanatçıya Ernst Barlach Görsel Sanatlar Ödülü verilmiştir.