PSG, Ligue 1'in altıncı haftasında Lyon'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip 54'te Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 66'ı gösterdiğinde PSG penaltı kazanırken Neymar skora dengeyi getirdi. Son bölüme girilirken ise Paris ekibinde işler karıştı...

75. dakikada Mauricio Pochettion, Lionel Messi'yi oyundan çıkarırken yerine Achraf Hakimi'yi dahil etti. Bu karardan memnun kalmayan Messi, vatandaşı Pochettino'nun elini sıkmazken doğrudan tribüne gitti.

Kulübede bazı takım arkadaşları da Messi'nin bu davranışı karşısında şaşkına döndü. PSG 90+4'te Icardi ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazanarak 6'da 6 yaptı. Messi ise PSG formasıyla aldığı sürede henüz gol ya da asist üretememiş oldu.