Kontakt lens kullanımında en önemli nokta; lensin günlük olarak temizliğinin yapılmasıdır. Günlük olarak kullanılan lensler gözden çıkarılıp, özel solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir. Gün içerisinde lensin üzerinde biriken toz ve kirler temizliği yapılmadığı takdirde mikrop kapılmasına neden olabilmektedir.
Gözümüzün şeffaf bir yapısı vardır ve beyaz bölgesinde damar bulunmamaktadır. Korneanın sağlıklı olarak işlevini yerine getirebilmesi için nemli olmasına ve göz yaşına ihtiyacı olmaktadır. Lens kullanımında hata yapmak; gözyaşı kanallarının tıkanmasına ve gözün oksijensiz kalmasına sebep olmaktadır. Böyle bir durumda beyin gözün oksijensiz kaldığı sinyalini verir ve kornea üzerine damarların hücum etmesini sağlar. Bunun sonucu görme kaybına kadar gidebilmektedir. Bu yüzden lens kullanımında bilinçli olmak, temizliğine özen göstermek en önemli unsurlardan biridir.
Bazı zamanlarda sadece lensin temizliğine önem vermekte durumu değiştirmemektedir. Gözlerinde kuruluk olan, tozlu ve rüzgarlı ortamlarda çalışan, alerjik reaksiyonlara hassas olan kişilerinde lens kullanmaması önerilmektedir.
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