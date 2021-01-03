Leipzig, Bundesliga’nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo’nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 31’e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı.

Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.