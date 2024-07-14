Lazio: 23 - CS Auronzo: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşılaştı. Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı.
Lazio'ya özel maçta farklı galibiyeti getiren golleri Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.