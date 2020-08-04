Lavman yönteminin amacı; kalın bağırsaktaki dışkıların, sıvının ve bu sıvı içerisinde bulunan zararlı toksinlerin vücuttan atılarak temizlenmesini sağlamaktır.

Lavman işlemi sırasında tüp ve katater vasıtası ile bağırsakları temizleme işlemi yapılmaktadır. Lavman işleminin yapılması; bağırsakta bulunan toksinlerin, ağır metallerin dışarı atılarak sindirim sisteminin temizlenmesi, daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Lavman yapılış yöntemi;

İşlem öncesinde kahve içilmesi hem uygulamayı kolaylaştırmakta hem de vücutta bulunan toksinlerin zararsız bir şekilde atılmasını sağlamaktadır.

Lavman yapımında kullanılacak solüsyon doktorun isteğine göre hazırlanmaktadır.

Lavman için gerekli olan malzemeler, lavman odasına getirilerek küvete benzer bir kap içerisine konur.

Makattan girecek tüpün ucuna hastanın acı duymaması için vazelin sürülür.

İrrigatör lastiği, metal bağlantı tüpü ile bağlanır.

Lavman yapılacak hastadan çıkacak dışkıların dökülmesi için altına sürgü çekilir.

Hastanın sol tarafına doğru yatması ve bacaklarını hafifçe bükmesi istenir.

Sağ diz, sol dize göre daha çok bükülmelidir.

Hastanın başının altına yastık konularak, lavman işlemi yapılır.