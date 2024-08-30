Las Palmas - Real Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Las Palmas'a konuk olan Real Madrid, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki ikinci puan kaybını yaşadı. Ev sahibi Las Palmas, Moleiro'nun golüyle öne geçerken, eflatun-beyazlılar bu gole Vinicius'un penaltı golüyle yanıt verdi. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Las Palmas ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Ev sahibi Las Palmas 5. dakika Alberto Moleiro'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Real, 69. dakikada Vinicius Junior'un penaltı golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ancelotti'nin ekibi 1 puana razı oldu.
ARDA 64'TE GİRDİ
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı. Genç yıldızi 64. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olurken, attığı müthiş paslarla Mbappe ve Endrick'i gol pozisyonuna sokmayı başardı.
REAL MADRID'DEN 3 MAÇTA 1 GALİBİYET!
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, bu sonuçla 3. maçında 2. beraberliğini aldı ve puanını 5'e yükseltti.
Las Palmas ise puanını 2'ye çıkardı.