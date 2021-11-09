Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı son görüşmeler olumsuz geçti. Larin'in menajeri Mavromaras ile 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

VİDA'DAN DA RET

Siyah-beyazlılar, yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etti. Yönetim 1.6 milyon Euro'dan yukarı adım atmazken görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.