Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti

Acı haberi Kerwin'in kızı Savanah Kerwin duyurdu. 62 yaşında vefat eden Lance Kerwin'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

1970'lerde televizyon ve sinemadaki rolleriyle tanınan ABD'li aktör Lance Kerwin'den acı haber geldi. Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

1980'li yıllarda da birçok dizi ve filmde rol alan Lance Kerwin'in yer aldığı projeler arasında 'The Family Holvak', 'Shazam!', 'Wonder Woman', 'The Bionic Woman', 'Insight', 'A Killer in the Family', 'The Mysterious Stranger', 'Reflections of Murder', 'Final Verdict', 'The Forgottten Kennedy' bulunuyordu.

Kerwin'in son oynadığı film 1995 yapımı 'Outbreak' olmuştu. Ancak oyuncu, 2022'de 'The Wind and the Reckoning' adlı filmde de görünmüştü.