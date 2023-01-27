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Lance Kerwin hayatını kaybetti

Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusu Lance Kerwin, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Kerwin'in vefatını kızı Savanah Kerwin duyurdu

Giriş: 27.01.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Lance Kerwin hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

1970'lerde televizyon ve sinemadaki rolleriyle tanınan ABD'li aktör Lance Kerwin'den acı haber geldi. Bir dönemin ünlü çocuk oyuncusunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi Kerwin'in kızı Savanah Kerwin duyurdu. 62 yaşında vefat eden Lance Kerwin'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

LANCE KERWIN HAKKINDA

Lance Kerwin, 1974'te 15 yaşındayken, Stephen King'nin 'Salem's Lot'unun ilk televizyon dizisi uyarlamasında oynayarak adını duyurmuştu. Kerwin, dizide kasabasını kötü vampirlere karşı savunmaya yardım eden 'Mark Petrie' karakterini canlandırmıştı.

1980'li yıllarda da birçok dizi ve filmde rol alan Lance Kerwin'in yer aldığı projeler arasında 'The Family Holvak', 'Shazam!', 'Wonder Woman', 'The Bionic Woman', 'Insight', 'A Killer in the Family', 'The Mysterious Stranger', 'Reflections of Murder', 'Final Verdict', 'The Forgottten Kennedy' bulunuyordu.

Kerwin'in son oynadığı film 1995 yapımı 'Outbreak' olmuştu. Ancak oyuncu, 2022'de 'The Wind and the Reckoning' adlı filmde de görünmüştü.

Fotoğraflar: Depo Photos

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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