'Laf atma' sataşmasında ateş açınca Kendal'ı hayattan kopardı!

DHA

Fatih'te rastgele sıkılan kurşunun başına isabet ettiği 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne neden olan olayla ilgili motosikletli iki şüpheli hakkında dava açıldı. "Ne bakıyorsun" diyerek sataştığı kişilere motosikletle geçerken ruhsatsız silahıyla ateş açarak Kendal'ın yaşamını yitirmesine neden olan Barış Gündüz (24) hakkında `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıla kadar hapis cezası talep edildi. DHA'nın haberine göre motosikleti kullanan Yunus Emre Aydın (21) için ise bu suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır´dan İstanbul´a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız´ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Kendal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüpheliler Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın'ı tespit etti. Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı.

OLAY "NE BAKIYORSUN" SATAŞMASIYLA ÇIKMIŞ Şüpheli Barış Gündüz 1 Aralık 2022'de tutuklanırken, diğer şüpheli Aydın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianameye göre olay, şüpheli Barış Gündüz'ün arkadaşının kullandığı motosikletle 19 Kasım 2022 tarihinde saat 02.38 sıralarında Sofular Caddesinden geçerken kaldırımda duran şikayetçiler Recep Deniz ve Musa Yıldız'a "Ne bakıyorsun" diyerek laf atması üzerine başladı. Laf atılan şikayetçilerin, "Sana bakmadım, ağabeyimle konuşuyorum" cevabı üzerine şüpheli Gündüz, yine "Ne bakıyorsun" diye yanıt verdi. Bu kez şikayetçi Mehmet Yıldız araya girerek "Senlik bir şey yok, kendi aramızda konuşuyoruz" diye cevap verdi. Aldığı bu cevaba "Bekleyin siz, geliyorum" diyen şüpheli Gündüz, küfürler ederek ayrıldı. Barış Gündüz, bir süre sonra bu kez Yunus Emre Aydın'ın kullandığı motosikletle olay yerine geri döndü. KENDAL OLAY YERİNE SONRADAN GELMİŞTİ Yine aynı cadde üzerinde motosikletle geçtikleri sırada şüpheli Gündüz, yanında getirdiği ruhsatsız silahıyla şikayetçilerin bir arada bulunduğu yere doğru bir el ateş etti. Kurşun sonrası küfür de eden şüpheli Gündüz, olay yerinden motosikletle kaçtı. Gündüz'ün sıktığı kurşun, kendisiyle herhangi bir tartışması olmayan ve olay yerine sonradan gelmiş olduğu anlaşılan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet ederek ölümüne neden oldu. AMACININ KORKUTMAK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ İddianamede, ifadesine yer verilen motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın, Barış'ı motosikletli görünce arkasına bindiğini, bir anda kalabalığa doğru belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini, sokak arasında motosikleti bıraktığını, metruk bir binaya Barış'ın silahını bıraktığını, Barış'ın ağabeyiyle telefonda konuştuğu, ağabeyinin "Çocuk öldü, seni Hollanda'ya kaçıracağım, kendini bir hafta sakla" dediğini bunun üzerine Barış'ın kaçtığını söyledi. Şüpheli Aydın, kendisinin kusuru olmadığını, Barış'ın tartıştığı kişileri tanımadığını, Barış'ın böyle bir şey yapacağını bilse asla motosikletine binmeyeceğini ifade etti.

Şüpheli Barış Gündüz ise ifadesinde, daha önce tartıştığı kişilerden birinin kendisine küfür etmesi üzerine ruhsatsız silahıyla hedef gözetmeden havaya doğru ateş ettiğini, amacının korkutmak olduğunu, kimsenin zarar görmesini istemediğini, Kendal Yıldız'ın öldüğünü sonradan öğrendiğini söyleyerek pişman olduğunu söyledi. Gündüz, ağabeyinin Hollanda'ya kaçıracağı iddiasının doğru olmadığını, telefonda kimseyle görüşmediğini de ileri sürdüğü iddianamede yer aldı. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR İddianamede, şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği belirtilen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.