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        Haberler Gündem Politika Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal YRP'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal YRP'den istifa etti

        Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:55
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        Ladik Belediye Başkanı YRP'den istifa etti
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        Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Topal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare yaptıklarını belirtti.

        Topal, şunları kaydetti:

        "Kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür ile Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız kararı en ince ayrıntısına kadar düşünüp halkın görüşleriyle destekledik. Bu konuda bizlere destek veren, büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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