Laboratuvar doğru yazımı nasıldır?

Laboratuvar sözcüğü nasıl yazılır? Laboratuvar mı doğru, laboratuar mı? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

LABORATUVAR NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, laboratuvar şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yaygın olarak kullanılan "laboratuar" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "laboratuvar"dur.

LABORATUVAR ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre laboratuvar; ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer anlamına gelmektedir.