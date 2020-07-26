Labirent: Son İsyan oyuncuları kimdir? Labirent: Son İsyan filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu.



LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Dexter Darden - Frypan

Nathalie Emmanuel - Harriet

Giancarlo Esposito - Jorge

Aidan Gillen - Janson

Walton Goggins - Lawrence

Ki Hong Lee - Minho

Jacob Lofland - Aris

Barry Pepper - Vince

Will Poulter - Gally

Rosa Salazar - Brenda

Patricia Clarkson - Ava Paige

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

