La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 6-1'lik skorla kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Başakşehir, bir üst tura çıkmak için sahaya çıkıyor. Peki, "La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte La Fiorita-Başakşehir maçı tarihi ve saati...
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La Fiorita-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Turuncu-lacivertliler La Fiorita karşısında her türlü galibiyet, beraberlik ve 4 farklı mağlubiyette adını bir üst tura yazdıracak. Peki, "La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte La Fiorita-Başakşehir maçının oynanacağı tarihi...
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LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma
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LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.