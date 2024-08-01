La Fiorita-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Turuncu-lacivertliler La Fiorita karşısında her türlü galibiyet, beraberlik ve 4 farklı mağlubiyette adını bir üst tura yazdıracak. Peki, "La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte La Fiorita-Başakşehir maçının oynanacağı tarihi...