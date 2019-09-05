05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
La Casa De Papel, İspanya sınırlarını aşarak dünya tarafından internet platformları aracılığıyla büyük bir kitleye ulaştı. Hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesi ile izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen dizi, izleyiciyi düşündürürken diğer taraftan ise farklı duygular yaşatıyor. Dünyadaki diziseverler tarafından takip edilen dizi ile dizinin çekildiği yer olan İspanya Kraliyet Darphanesi'ni görmek için gidenlerin sayısı arttı.
PEKİ LA CASA DE PAPEL'İN KONUSU NEDİR?
La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
DİZİDE YER ALAN KARAKTERLER VE OYUNCULAR
Profesör (Álvaro Morte); Planı uygulamak için her detay üzerinde çalışmış ve koordinasyon yeteneği ile dikkat çekiyor.
Tokyo (Úrsula Corberó); Azılı bir hırsız ve hayatında 15 soyguna katılmış. Aynı zamanda da dizide aşk ilişkileri ile de damga vuruyor. Ayrıca dizinin hikayesini hep onun ağzından dinliyoruz.
Rio (Miguel Herrán); Dizinin asi çocuğunu canladıran Rio, 6 yaşından beri kod yazan bir bilgisayar uzmanı. Sevdiği insanları hayatının merkezini alıyor.
Moskova (Paco Tous); Hayatında ailesinin önemi büyük ama ailesi istediği gibi olmayınca en büyük varlığı olan oğlu için her şeyi yapıyor.
Denver (Jaime Lorente); Moskova'nın oğlu. Hafif saf bir yapısını yanı sıra samimiyetiyle kendini sevdiriyor. Karaktere can veren Jaime Lorente mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.
Berlin (Pedro Alonso); Soygunun içerdeki beyni olan aynı zamanda liderlik özelliği ile dikkat çekerken Berlin'in tecrübeleri ile de sakin kalmayı başarabiliyor.
Nairobi (Alba Flores); Dizinin bir diğer kadın karakteri ve dengesiz ama eğlenceli tavırları ile adından söz ettiriyor. Dram dolu hikayesi ile de izleyiciyi hüzünlendiriyor.
Helsinki ve Oslo (Darko Peric ve Roberto Garcia); İki Sırp kuzen olarak dizide yer alıyorlar. Kendilerini verilen görevlere adıyorlar.
LA CASA DE PAPEL KAÇ SEZON VE KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?
İspanyol kanalı Antena 3‘te, 1.sezon 9 bölüm, 2.sezon 6 bölüm, 2019'da yeni yayınlanan 3. sezonda 8 bölüm izleyiciyle buluştu. Şimdiden dizinin hayran kitlesi tarafından 4. sezonun ne zaman geleceği merak konusu oldu.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN GELECEK?
Dizinin yönetmenliğini üstlenen Jesus Colmenar, yaptığı basın toplantısında dizinin final yapıp yapmayacağıyla ilgili kafalarda soru işaretini giderdi ve takipçilerine müjdeli haberi vererek 4. sezonun yayınlanacağına yönelik açıklamada bulundu. Diğer taraftan La Casa De Papel'in en çok tutulan oyuncularından Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó 4. sezon için sosyal medyada "Dördüncü sezona hazırlanın" paylaşımında bulundu. La Casa De Papelin 4. sezon ne zaman başlayacağına dair ilişkin resmi açıklamanın yakın bir tarihte yapılacağını cümlelerine ekledi.
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