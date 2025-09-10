Kylian Mbappe: Umarım çocuklarım futboldan nefret eder

PSG İLE KRİZ DEVAM EDİYOR

Yıldız oyuncu, geçen yıl PSG ile yaşadığı ayrılık sürecine ve hala devam eden hukuki mücadeleye de değindi.

2024'te yaşanan maaş ve prim anlaşmazlığı nedeniyle kulüpten yaklaşık 55 milyon euro alacağı olduğunu söyleyen Mbappe, harcama baskısının da psikolojik bir yük getirdiğini ifade etti:

"Ne kadar çok paran olursa, o kadar çok problemin olur. Bazı insanlar senin çocukluğundaki halini görmek istiyor ama artık aynı kişi değilsin."