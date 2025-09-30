Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kazakistan ekibi Kairat'ı 5-0 yenen Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz." dedi.

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız "Benim gibi bir oyuncu için, 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım." açıklamasını yaptı.