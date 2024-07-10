Kylian Mbappe: Ben iyi değildim

Fransa'nın 25 yaşındaki kaptanı Kylian Mbappe, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİNLENMEK BANA ÇOK İYİ GELECEK"

Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.