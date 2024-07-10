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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Kylian Mbappe: Ben iyi değildim - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe: Ben iyi değildim

        EURO 2024'te İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elenen Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 01:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 01:34
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        "İyi değildim"
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        Fransa'nın 25 yaşındaki kaptanı Kylian Mbappe, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İYİ DEĞİLDİM"

        Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.

        "DİNLENMEK BANA ÇOK İYİ GELECEK"

        Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.

        YENİ ADRESİ REAL MADRİD

        Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

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