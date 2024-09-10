2024-2025 GSB KYK yurtları açılış tarihi: KYK yurtları ne zaman açılıyor?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK yurtlarının açılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. KYK sonuçlarına göre YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamladı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte 2024-2025 GSB ile KYK yurtlarının açılacağı tarih...
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KYK yurtlarının açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurtların açılacağı tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunurken, yurt ücretleri kişi sayısı ve birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki,"KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" İşte KYK yurt açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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2024-2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtlarının 16 Eylül’den itibaren açılması bekleniyor. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.
Yaz ayları boyunca hizmet veren nöbetçi yurtlar da 16 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.
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KYK YURT KAYITLARI SONA ERDİ!
GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erdi. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.
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KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor.
KYK yurt tipleri ve özellikleri şu şekilde;
1. ve 2. Tip Yurtlar: Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan yurtlardır.
3. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlar olup, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.
4. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlardır. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve kitaplık bulunabilir.
5. Tip Yurtlar: İkinci en iyi yurt kategorisindedir ve buna bağlı olarak ikinci en yüksek ücret ve depozito ücretine sahiptir.
6. Tip Yurtlar: En lüks KYK yurtlarıdır ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir.