KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2019? KYK yurt burs başvurusu nasıl yapılır? soruları merak konusu oldu. Devlet desteğini kaçırmak istemeyenler yurt ve burs başvuru tarihlerini takip ediyor. Peki, KYK'dan açıklama geldi mi? İşte haberin detayları...

KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2019 NE ZAMAN

KYK Başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz senelerdeki başvurular göz önünde bulundurulursa başvuru süreci Ekim ayında başlayabilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama gelir gelmez haberimizden de öğrenebileceksiniz.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK tarafından belirlenen süre içinde burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru şartları...

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

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KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl KYK burs ücretlerini müjdelemişti. Erdoğan, "Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.00 Türk Lirası, Doktorada 1,500 Türk Lirası burs-kredi imkanlarından yararlanılacak" açıklamasında bulunmuştu. Yeni yılda KYK burs ücretlerine zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

11 AŞAMADA KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU

Sisteme giriş için turkiye.gov.tr adresi üzerinden erişimin sağlanabileceği E-Devlet kapısı aracılığı ile KYK burs başvurusu yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor. 11 adımda sonuçlanan başvurunun aşamaları ise şöyle:

▶ Başvuru Bilgileri

▶ Kimlik Bilgileri

▶ Öğrenim Bilgileri

▶ Bilgilendirme Mesajı

▶ Adres Bilgileri

▶ Özel Durum Bilgileri

▶ Aile Bilgileri

▶ Ziraat Bankası Bilgilendirme

▶ Ziraat Bankası Ürün Başvuruları

▶ Önizleme

▶ İşlem Sonuç

BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.