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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt-time başvuruları için son gün! 2024-2025 KYK yurt time başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KYK yurt-time spor projesi başvuru ekranı

        KYK yurt-time başvuruları için son gün! 2024-2025 KYK yurt time başvurusu nasıl yapılır?

        KYK yurt-time başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Buna göre KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, 20 Eylül Cuma günü sona eriyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet ekranı ve biz uygulaması üzerinden yapabilecek. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan proje; yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması amacıyla geliştirildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt time başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2024-2025 KYK yurt-time başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:16
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        • 1

          Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 16 Eylül’de başlayan KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ‘’KYK yurt time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’’ sorularına yanıt arıyor. Söz konusu proje kapsamında kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alınabiliyor. İşte 2024-2025 KYK yurt time başvuru ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        • 2

          2024-2025 KYK YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı ve 20 Eylül 2024 Cuma günü sona erecek.

        • 3

          2024-2025 KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK yurdunda kalan öğrenciler, KYK yurt time başvurularını e-Devlet sistemi veya biz uygulaması üzerinden yapabilirler.

          KYK YURT-TİME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KYK YURT-TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

          Başvuruların öğrencilerin akademik başarı ve burs/kredi durumuna göre değerlendirildiği projede her yurda öğrenci kapasitesinin yüzde 1’i kadar kontenjan veriliyor.

          1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projede görev almak, öğrencinin burs veya kredisini etkilemiyor.

        • 5

          KYK YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

          KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirildi.

          Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

          Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

          Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

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