*Burada önemli olan kısım Yurt Nakil işlemleridir. Bu kısma tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki sistem açık değil fakat sizin yurt nakil işleminiz oldukça acil. Bu durumda ise yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

*Fakat burada en önemli kısım istediğiniz yurda giderek veya arayarak yaptırmanız gereken işlemlerdir. Bu kısımda yerleştiğiniz yurt aracılığıyla bir işlem yaptırmamalısınız.