KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir ve ne kadar?
KYK yurt ilk kayıt ücreti, Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçların ardından gözler KYK yurtları ilk kayıt ücretlerine çevrildi. Yurda ilk defa yerleşen öğrenciler tarafından ödenecek olan KYK yurt ilk kayıt üreti, öğrencinin yerleştiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterebilir. İşte KYK yurtlarına ilk kayıt ücreti...
- 1
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. KYK başvuru sonuçlarının 13 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ilk kayıt ücretine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yurtta konaklama imkanı kazanan öğrenciler "KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir ve ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023-2024 KYK yurt ilk kayıt ücreti hakkında merak edilenler...
- 2
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
KYK yurtlatına ilk defa yerleştirilecek olan öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denilmektedir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.
Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
- 3
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarı ile açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara e-Devlet ekranı üzerinden erişilebileceğini belirtirken yüzde 87'lik rekor bir oranla yurtlara yerleştirilme yapıldığını belirtti.
-
- 4
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?
KYK ilk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, Eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 5
YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAFTADA İKİ GÜN AÇIKLANANACAK
Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.
- 6