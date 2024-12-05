2024 KYK KREDİ BURS NE KADAR?

Burs ve kredi miktarı lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödeniyor. 2025 yılında ödenecek miktarlar henüz belli olmadı.