KYK burs başvurusu bitti mi, burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihi itibarıyla başladı. Henüz başvuru yapmayan üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi son başvuru tarihi...
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KYK burs başvurularında son günlere girildi. 8 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, burs başvurusu nasıl yapılır?" İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının sona ereceği tarih...
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihinde başladı. KYK burs başvuru işlemleri 13 Ekim Pazar 23.59'da sona erecek
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene KYK burs/kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar ise 13 Kasım'da açıklanmıştı.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK burs/kredi sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Burs başvurusu değerlendirme sürecinde 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs başvurusu onaylanırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor.
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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
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İLK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, normal şartlar altında müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.