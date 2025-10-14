KİMLER ÖNCELİKLİ BURS ALABİLİR?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.