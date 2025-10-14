KYK burs ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuruları sonrası KYK burs ücreti merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Daha önceden KYK burs ödemeleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için yılın başında 3.000 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2026 KYK burs ücreti ne kadar, burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerine sağlanan burs imkanı, her yıl başvuruya açılıyor. Başvuru sonucunda burs alamayan adaylara ise geri ödemeli kredi veriliyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler, KYK burs ücretlerini gündemlerine aldı. Peki KYK burs ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?
KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?
KYK burs ödemeleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için yılın başında 3.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, yıl sonunda yeniden değerlendirilecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları kamuoyuna duyurulacak. Yıl sonuna doğru burs ücretlerinin duyurulması bekleniyor.
KİMLER ÖNCELİKLİ BURS ALABİLİR?
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
