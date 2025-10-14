Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2025 2026 KYK burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?

        KYK burs ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuruları sonrası KYK burs ücreti merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Daha önceden KYK burs ödemeleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için yılın başında 3.000 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2026 KYK burs ücreti ne kadar, burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 14:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerine sağlanan burs imkanı, her yıl başvuruya açılıyor. Başvuru sonucunda burs alamayan adaylara ise geri ödemeli kredi veriliyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler, KYK burs ücretlerini gündemlerine aldı. Peki KYK burs ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK burs ve kredi ücreti açıklandı mı, miktarı ne kadar?

        • 2

          KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

          KYK burs ödemeleri, ön lisans ve lisans öğrencileri için yılın başında 3.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, yıl sonunda yeniden değerlendirilecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları kamuoyuna duyurulacak. Yıl sonuna doğru burs ücretlerinin duyurulması bekleniyor.

        • 3

          KİMLER ÖNCELİKLİ BURS ALABİLİR?

          • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
          • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
          • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
          • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
          • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
          • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
          • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
          • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

          KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

          Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa