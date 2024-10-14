KYK burs başvuru sonuçları bekleniyor! 2024-2025 GSB KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek 'KYK burs sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. Başvurular 12 kurum tarafından incelenecek ve ardından e-devlet KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erşime açılacak. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamlandı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024-2025 KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet…
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KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!
2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmıştı
Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.
Buna göre, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KYK BURSU NE KADAR OLDU?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
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KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
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