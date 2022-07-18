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KYK borç faizi ödeyenler geri alabilecek mi? 2022 KYK fazla para ödeyenler iade alabilir mi? KYK borç faizi nasıl geri alınır?

KYK borç faizi ödeyenler geri alabilecek mi?

KYK borçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalar yaptı. Faiz borçlarını da ödeyen öğrenciler; KYK borç faizi ödeyenler geri alabilecek mi aramaları yapmaya başladı. İşte konuya dair son durum...

18.07.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Hükümet kanadından yapılan son açıklamaların ardından kabine toplantısı merakla beklenmeye başlanmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair son açıklamaları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KYK BORÇLARI İÇİN NE DEDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan    : "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. 

  • Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar." açıklamalarında bulundu.

  • KYK BORÇ FAİZİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

    KYK borç faizlerinin kaldıralacağının açıklanmasının ardından faiz ödemesi yapanlar "borç faizi geri ödenir mi" aramaları yapmaya başladı. Ancak söz konusu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


    Konuya ilişkin resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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