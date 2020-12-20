'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta tüm aileyi derinden etkileyecek acı haber!

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey ile Yıldız, hiç beklemedikleri bir anda büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Aniden fenalaşan Gökçe'yi hemen hastaneye yetiştirdiler. Gökçe, ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi atlattı ancak finalde doktorun, beyin kanamasına bağlı olarak Gökçe'nin felç geçirdiğini söylemesi onları büyük bir yıkıma uğrattı. Bacaklarını hissedemeyen Gökçe'nin acı gerçeği öğrendiği final anları izleyenleri derinden etkiledi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk,ABC1’de yüzde 5.09reyting ve yüzde 9.72 izlenme payı, AB’de yüzde 2.90 reyting ve 5.97 izlenme payı, Total’de 8.19 reyting ve yüzde 15.84izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #Kırgınımetiketiise 1 saat boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.

SEFER, RUHİ VE CEVHER'İN YENİ MESLEĞİ; GİZEM AVCILARI!

Lanetli evdeki büyük gizemi çözmeyi başaran Sefer, Ruhi ve Cevher, 'Gizem Avcıları' olarak yeni işlerine başladılar. Kuzey'in ofisinde kendilerine yer bulan üçlünün, bu yeni işleri sebebiyle gelecek bölümde yaşayacakları maceralar şimdiden büyük merak uyandırdı.

Sefer, Ruhi ve Cevher'in yeni işi;

KUZEY İLE YILDIZ ARASINDAKİ KIRGINLIK SON BULDU!

Yıldız ile birlikte sorunlardan uzaklaşmak için kaçamak yapan Kuzey, Yıldız ile yüzleşti. Yıldız'ın kendisine olan uzak tavrından rahatsız olduğunu dile getirirken gördüğü sert tepki karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yaşananlardan sonra Yıldız, sorunlarını çözmek için soluğu terapistin yanında aldı.

Terapistinin önerisi üzerine korkularının üzerine giden Yıldız, bebeklerle yakınlaşmaya karar verirken, annelik deneyimi yaşadığı anlar eğlence dolu dakikalar yaşattı. Yaşadıkları gerilimden sonra yapım aşamasında olan evlerinde yeniden bir araya gelen Kuzey ile Yıldız, konuşarak sorunlarını çözdü.

Yıldız ve Kuzey barışıyor;

GÖKÇE, FELÇ GEÇİRDİ!

Gökçe ise Osman'ın onu affetmesi için çabalasa da bir türlü başarılı olamadı. En sonunda Osman'ın gönlünü almak için babasının taktiğini uygulayan Gökçe, serenat yaptı ancak Osman yine de Gökçe'yle barışmadı. Sinirlerine hakim olamayan Gökçe, Osman'ın dolmuşuna saldırınca kendisini karakolda bulurken, Gökçe'yi kurtaran Kuzey oldu.

Eve döndükten sonra her şey normale dönerken Mine'nin çığlığı ile bir anda korku dolu anlar yaşandı. Kuzey ile Yıldız, Gökçe'yi kanlar içinde baygın halde bulunca hemen hastaneye götürdü. Gökçe, ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi atlattı ancak doktorun muayenede söyledikleri herkesi şoke etti. Finalde Gökçe'nin beyin kanamasına bağlı felç geçirdiğini öğrenen Kuzey ve Yıldız şoke olurken, bacaklarını hissedemeyen Gökçe büyük bir yıkım yaşadı.

Gökçe, felç geçirdiğini öğreniyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 45. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in Gökçe'nin durumunu açıkladığı tanıtımda aldıkları acı haberle herkes şoke oluyor. 'Gizem Avcıları' Sefer, Ruhi ve Cevher yeni görevleri için harekete geçince yine başları belaya giriyor. Kuzey'in müşterisi Şahika'nın, "Benim bu gece işim uzun." sözleri üzerine Yıldız'ın Kuzey'e ulaşamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 45. Bölüm Tanıtımı;